Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

ASEAN Championship 2026: Timnas Singapura Lebih Pede di Tangan Gavin Lee

Jumat, 16 Januari 2026 – 18:01 WIB
ASEAN Championship 2026: Timnas Singapura Lebih Pede di Tangan Gavin Lee - JPNN.COM
Pelatih Singapura, Gavin Lee saat menghadiri acara undian ASEAN Championship 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (15/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Singapura percaya diri menghadapi ASEAN Championship 2026 di bawah kepemimpinan Gavin Lee.

Pelatih kelahiran 8 September 1990 itu menjadi bagian sejarah tim Negeri Singa seusai mengantarkan Irfan Fandi dan kolega ke Piala Asia 2027.

Kesuksesan tersebut membuat pria berusia 35 tahun itu mendapatkan tugas berat pada ajang akbar sepak bola antarnegara Asia Tenggara.

Baca Juga:

Gavin sendiri tidak mau ambil pusing menghadapi ASEAN Championship 2026 mengingat Singapura sejauh ini tengah dalam tren positif.

Terlebih Singapura punya rekor bagus pada ajang yang dulu bernama Piala AFF tersebut dengan menjadi empat kali juara.

Raihan tersebut menjadi motivasi untuk bisa kembali mengukir sejarah baru untuk sepak bola di Negeri Singa tersebut.

Baca Juga:

?“Sekarang kami punya mental yang sangat bagus. Tembus Piala Asia 2027 merupakan contoh bagaimana kami antusias menatap ASEAN Championship 2026.”?

“Tentu kami ingin mempersiapkan diri menghadapi ajang ASEAN Championship 2026. Turnamen ini menjadi ajang persiapan kami menuju Piala Asia 2027,” ujar Gavin.

Singapura percaya diri menghadapi ASEAN Championship 2026 di bawah kepemimpinan Gavin Lee

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gavin Lee  ASEAN Championship 2026  Sepak Bola Singapura 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp