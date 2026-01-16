ASEAN Championship 2026: Timnas Singapura Lebih Pede di Tangan Gavin Lee

jpnn.com, JAKARTA - Singapura percaya diri menghadapi ASEAN Championship 2026 di bawah kepemimpinan Gavin Lee.

Pelatih kelahiran 8 September 1990 itu menjadi bagian sejarah tim Negeri Singa seusai mengantarkan Irfan Fandi dan kolega ke Piala Asia 2027.

Kesuksesan tersebut membuat pria berusia 35 tahun itu mendapatkan tugas berat pada ajang akbar sepak bola antarnegara Asia Tenggara.

Gavin sendiri tidak mau ambil pusing menghadapi ASEAN Championship 2026 mengingat Singapura sejauh ini tengah dalam tren positif.

Terlebih Singapura punya rekor bagus pada ajang yang dulu bernama Piala AFF tersebut dengan menjadi empat kali juara.

Raihan tersebut menjadi motivasi untuk bisa kembali mengukir sejarah baru untuk sepak bola di Negeri Singa tersebut.

?“Sekarang kami punya mental yang sangat bagus. Tembus Piala Asia 2027 merupakan contoh bagaimana kami antusias menatap ASEAN Championship 2026.”?

“Tentu kami ingin mempersiapkan diri menghadapi ajang ASEAN Championship 2026. Turnamen ini menjadi ajang persiapan kami menuju Piala Asia 2027,” ujar Gavin.