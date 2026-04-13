ASEAN Championship U-17 2026: Brace Putu Ekayana Bawa Timnas Indonesia Hajar Timor Leste
jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Championship U-17 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Timor Leste.
Berlaga di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4/2026), skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menang telak empat gol tanpa balas.
Gol-gol Garuda Muda dicetak melalui brace Putu Ekayana pada menit ke-6 dan 17'.
Adapun dua gol tambahan lainnya diciptakan Ridho pada menit ke-36 serta Dava Yunna (42').
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Noah Leo Duvert dan kawan-kawan yang akan melawan Malaysia, Sabtu (16/4/2026).
Timnas Indonesia perlu mewaspadai kebangkitan Malaysia setelah pada laga perdana Tim Negeri Jiran kalah 0-4 dari Vietnam.
Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship U-17 2026.(mcr16/jpnn)
Hasil lengkap Grup A ajang ASEAN Championship U-17 2026
- Vietnam 4-0 Malaysia Le Sy Bach (11, 27), Nguyen Van Duong (38), Nguyen Manh Cuong (56)
- Timnas Indonesia 4-0 Timor Leste Putu Ekayana (6, 17), Ridho (36), Dava Yunna (42)