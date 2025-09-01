ASEAN Change Management Conference ke-2 Bakal Digelar di Kuala Lumpur

jpnn.com, JAKARTA - ASEAN Change Management Conference (ACMC) ke-2, 2025 akan digelar di Kuala Lumpur pada 1-2 Oktober mendatang dengan tema Advancing Results, Change Done Right.

Setelah debutnya yang berpengaruh di tahun lalu, edisi tahun ini berfokus pada solusi praktis yang dirancang untuk tantangan unik yang dihadapi ASEAN membantu para pemimpin membuat perubahan yang benar-benar memberi hasil dan dampak yang terukur.

"Perubahan di ASEAN tidak bisa disamaratakan," ujar Thiagaraja, yang juga menjabat sebagai Ketua ACMC dan CEO K-Pintar, penyelenggara acara tersebut.

"Keberhasilan datang dari pemahaman terhadap realitas lokal dan penerapan strategi yang efektif di lapangan," imbuhnya.

Konferensi tahun ini menonjol karena berfokus pada realitas yang terjadi di ASEAN.

Meskipun para pembicara berasal dari Inggris, Polandia, Afrika, India, Singapura, dan Malaysia, fokus utamanya adalah bagaimana perbedaan budaya, penolakan organisasi, dan tantangan industri membentuk upaya perubahan di kawasan ini.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) yang bergabung sebagai mitra strategis tahun ini, memperkuat pentingnya transformasi sektor publik bersama dengan perusahaan swasta.

ACMC 2025 siap menyambut 500 lebih peserta dari seluruh wilayah.(chi/jpnn)