ASEAN U-16: Ini Kunci Comeback Timnas Futsal Indonesia atas Myanmar

Rabu, 24 Desember 2025 – 03:45 WIB
ASEAN U-16: Ini Kunci Comeback Timnas Futsal Indonesia atas Myanmar - JPNN.COM
Skuad Timnas futsal Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN U-16 Boys’ Futsal Championship 2025 di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Selasa (23/12). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia mengawali kiprahnya di ASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025 dengan kemenangan atas Myanmar.

Berlaga di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Selasa (23/12/2025), skuad asuhan Reka Cahya Punthoadi menang dengan skor 4-2.

Empat gol kemenangan Garuda Muda dicetak Muhammad Ibnu Alan pada menit ke-33 dan 38', Akmal Nashrul Rizki (16’), serta Mahesa Alendra Putra Nurdiansyah (19’).

Adapun dua gol balasan Myanmar dilesatkan Lin Latt Htun dan Htet Wai Phyo.

Kunci Kemenangan Timnas Futsal Indonesia

Pelatih Timnas futsal Indonesia Reka Cahya Punthoadi mengapresiasi kesabaran anak asuhnya meski sempat tertinggal lebih dulu.

Dengan bermain lebih menekan, Timnas futsal Indonesia akhirnya mampu bangkit dan meraih kemenangan perdana.

"Instruksi berjalan sangat baik di babak kedua. Ini peningkatan yang positif, tetapi evaluasi tetap akan kami lakukan bersama coach Sumianto untuk laga selanjutnya," ungkap Reka.

Senada dengan pelatih, pemain Timnas futsal Indonesia yakni Hetson Messi Hamonangan Sirait menilai mentalitas adalah kunci kemenangan hari ini.

Mentalitas bermain Timnas futsal Indonesia diuji pada laga perdana ASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025, Selasa (23/12)

