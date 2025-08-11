Aset Disita, Riza Chalid Pasti Langsung Pulang

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Pidana, Suparji Achmad mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) harus berani dan segera menyita aset yang dimiliki tersangka impor minyak mentah, Riza Chalid. Penyitaan aset-aset ini diharapkan akan membuat Riza Chalid pulang ke Indonesia.

“Saya yakin Kejagung bisa memancing agar orangnya (Riza Chalid) bisa pulang. Kalau barangnya di sita kan mungkin dia ketakutan asetnya hilang, sehingga yang bersangkutan akan menyerahkan diri,” kata Suparji.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat Riza Chalid pulang adalah dengan menyita aset dan kekayaannya. Ia mencontohkan dengan kasus terpidana Surya Darmadi.

“Ini pernah terjadi di kasus Surya Darmadi yang akhirnya menyerahkan diri,” ujar Suparji.

Dikatakannya, penyitaan aset Riza Chalid sudah bisa dilakukan, mengingat statusnya sudah tersangka. Barang-barang yang menjadi bukti kejahatan atau hasil kejahatan sudah bisa dilakukan penyitaan.

“Namun, untuk melakukannya perlu penetapan dari ketua pengadilan,” ungkapnya.

Baca Juga: Info dari Boyamin MAKI soal Nasib Riza Chalid di Malaysia

Dijelas Suparji, penyitaan aset Riza Chalid dibutuhkan sebagai alat untuk melakukan pembuktian pidana di pengadilan.

“Masalahnya sampai saat ini Riza Chalid belum ada (belum ditangkap, Red). Apakah ini bisa dilakukan lewat pengadilan in absentia? Tapi dari pada dua-duanya tidak kena, ya barangnya dulu yang penting, disita saja dulu,” ungkapnya.