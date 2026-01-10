Close Banner Apps JPNN.com
Aset Pengguna di OKX Terus Tumbuh, Likuiditas Tetap Kuat

Sabtu, 10 Januari 2026 – 20:03 WIB
OKX kembali merilis Laporan Proof of Reserves (PoR) ke-38 yang mencatatkan pertumbuhan stabil pada aset pengguna dan likuiditas yang kuat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bursa kripto global terkemuka, OKX, kembali merilis Laporan Proof of Reserves (PoR) ke-38 yang mencatatkan pertumbuhan stabil pada aset pengguna dan likuiditas yang kuat, berdasarkan data snapshot per 11 Desember 2025.

Laporan ini menegaskan komitmen platform terhadap transparansi dengan rasio cadangan di atas 100 persen untuk seluruh aset utama, termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan USDT.

Data menunjukkan, saldo Bitcoin pengguna di OKX mencapai 130.507 BTC, sedikit meningkat 0,05 persen.

Sementara itu, Ethereum mencatat pertumbuhan lebih signifikan sebesar 2,14 persen menjadi 1,645 juta ETH, dan kepemilikan stablecoin USDT melonjak 4,23 persen menjadi 11,185 miliar USDT.

Kenaikan ini mengindikasikan pengguna memilih untuk menjaga likuiditas di tengah kondisi pasar kripto yang beragam.

Ferry, Growth Manager OKX Wallet, menekankan bahwa pertumbuhan aset yang stabil tanpa tekanan penarikan besar merupakan bukti kepercayaan pengguna terhadap sistem keamanan dan pengelolaan risiko OKX.

"Transparansi yang dapat diverifikasi secara publik adalah fondasi penting bagi pertumbuhan industri kripto secara berkelanjutan, terutama dalam membangun kepercayaan jangka panjang pengguna," ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya.

OKX berkomitmen menerbitkan laporan PoR bulanan yang memungkinkan verifikasi mandiri oleh publik bahwa aset pengguna disimpan dengan cadangan penuh satu banding satu.(ray/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

