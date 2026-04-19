ASG dan AYO Bikin Turnamen Padel Perdana di Tokyo PIK 2, Antusiasme Peserta Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) berkolaborasi dengan AYO Indonesia menggelar turnamen padel perdana di Tokyo Padel, kompleks Tokyo Riverside Apartment PIK 2, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Sabtu (18/4).

Turnamen bertajuk AYO Padel Fest itu menjadi salah satu langkah untuk menghidupkan kawasan hunian modern bergaya Jepang tersebut melalui aktivitas olahraga yang kini tengah digandrungi kalangan urban.

Ajang perdana itu juga diarahkan untuk memperluas pemanfaatan fasilitas olahraga di PIK 2 sekaligus mendekatkan kawasan dengan komunitas yang aktif mencari ruang beraktivitas sehat.

Deputy Division Head Marcomm Commercial PIK2 Agung Sedayu Group Alexandra Francisca mengatakan kehadiran turnamen tersebut sejalan dengan konsep Tokyo Hub yang ingin dibangun sebagai pusat gaya hidup berbasis komunitas.

“Tokyo Hub memiliki komitmen yang kuat untuk menghadirkan pengalaman urban yang sehat dan aktif. Seperti yang kita ketahui, olahraga padel saat ini sedang sangat hype dan menjadi emerging sport di Indonesia, khususnya di kalangan profesional, anak muda, dan kaum urban,” ujar Alexandra.

Dia menilai tingginya minat masyarakat terhadap padel menjadi peluang yang patut ditangkap. Terlebih, fasilitas Tokyo Padel di kawasan itu sudah beroperasi sejak November 2025.

Pada turnamen kali ini, panitia membuka kategori Men’s Bronze dengan peserta terbatas hanya 16 pasangan.

Alexandra menyebut event itu bakal menjadi pintu pembuka untuk agenda-agenda berikutnya di Tokyo Hub, baik dalam bentuk olahraga maupun kegiatan lifestyle.