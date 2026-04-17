ASG Expo 2026 Resmi Dibuka, 55 Tahun Kiprah Agung Sedayu Group untuk Indonesia

Jumat, 17 April 2026 – 19:26 WIB
Pembukaan ASG Expo 2026 di Main Atrium Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Jumat (17/4). Pameran dalam rangka perayaan 55 tahun kiprah Agung Sedayu Group (ASG) itu akan berlangsung hingga 26 April 2026. Foto: ASG

jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group resmi membuka ASG Expo 2026 di Main Atrium Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Jumat (17/4).

Pameran yang akan berlangsung hingga 26 April 2026 itu digelar dalam rangka perayaan 55 tahun perjalanan Agung Sedayu Group.

CEO Agung Sedayu Group (ASG) Steven Kusumo dalam kata sambutan saat pembukaan pameran itu menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tamu yang hadir dalam pembukaan ASG Expo 2026.

Menurut dia, event tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi bisnis sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan publik.

“Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua untuk bisa menghadiri opening kami, ASG Expo 2026,” ujarnya.

ASG Expo 2026 Resmi Dibuka, 55 Tahun Kiprah Agung Sedayu Group untuk Indonesia
CEO Agung Sedayu Group (ASG) Steven Kusumo berpidato pada pembukaan ASG Expo 2026 di Main Atrium PIK, Jumat (17/4). Foto: ASG

Steven menuturkan pihaknya telah menyiapkan banyak program dan aktivitas menarik selama ASG Expo 2026 berlangsung.

Dia mengharapkan ekshibisi itu menjadi platform yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai produk ASG secara lebih langsung.

ASG Expo 2026 resmi dibuka di PIK, hadirkan pameran, hiburan, dan promo menarik hingga 26 April

