ASG PIK2 Gelar Pengecatan Massal 39 Sekolah, Warna Baru bagi Masa Depan Anak Pesisir Teluknaga

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pagi di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, selalu diwarnai langkah kecil para siswa yang membawa harapan besar. Mereka menuju sekolah dengan keinginan sederhana, yakni ruang belajar yang nyaman, penuh warna, dan mendukung kepercayaan diri mereka tumbuh.

Harapan itulah yang dijawab oleh Agung Sedayu Group (ASG) melalui program tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bertema “Sekolah Terang, Tangerang Cerdas” dari PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (PIK2). Dengan program CSR itu, ASG menggelar pengecatan massal 39 sekolah di Kabupaten Tangerang.

Pada 19 November lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dadan Gandana, Estate Management Director ASG Restu Mahesa, dan Camat Teluknaga Kurnia meresmikan program itu.

Baca Juga: Pojok Literasi Kak Rara Ajak 120 Anak Belajar Bermimpi dari Buku di Pasir Putih PIK2

Peresmian itu sebagai tanda mulainya pengecatan SD dan SMP di wilayah Teluknaga, yang nantinya akan dilanjutkan ke kecamatan lain di Kabupaten Tangerang.

Dalam kesempatan itu, Dadan Gandana menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Program CSR dari Agung Sedayu ini sangat-sangat komprehensif yang meliputi seluruhnya dari mulai sarana prasarana, sampai kepada program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah yang menjadi kawasan pengembangannya," ujarnya.

Dadan pun mengharapkan masyarakat di Teluknaga benar-benar memanfaatkan program CSR itu.

"Mudah-mudahan dampak yang dihasilkan dari CSR yang diselenggarakan Agung Sedayu ini bisa dirasakan langsung dan dilihat langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.