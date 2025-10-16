Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

ASG Suntikkan Dana ke 60 Kopdes Merah Putih di Tangerang, Masing-Masing Terima Rp 100 Juta

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:16 WIB
Menteri Koperasi Ferry Juliantono (berkalung melati) berpose bersama para perwakilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tangerang yang menerima dana bantuan permodalan dari program tanggung jawab sosial perusahaan Agung Sedayu Group (ASG), Kamis (16/10/2025). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pengembang properti ternama Agung Sedayu Group (ASG) menyalurkan bantuan permodalan untuk 60 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tangerang, Banten.

Bantuan dengan nilai total Rp 6 miliar itu merupakan salah satu perwujudan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) ASG.

Prosesi penyerahan bantuan itu dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Kamis (16/10/2025).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantoni, Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid hadir langsung pada acara bertajuk ‘Bimbingan Teknis Perkoperasian & Serah Terima Pendanaan CSR Untuk Pemodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih’ itu.

Dengan bantuan dari ASG itu, setiap Koperasi Merah Putih memperoleh suntikan modal sebesar Rp 100 juta.

Menkop Ferry pun mengapresiasi langkah ASG mendukung salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Dukungan yang diberikan dari pihak swasta Agung Sedayu Group ini adalah model bukti nyata keterlibatan semua pihak untuk mendukung serta menyukseskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ucap Ferry saat ditemui usai menghadiri acara bertema Bangun Koperasi, Indonesia itu.

Menteri berlatar belakang aktivis itu menambahkan penyertaan modal merupakan kontribusi besar untuk memperkuat koperasi di desa maupun kelurahan.

Agung Sedayu Group (ASG) menyalurkan bantuan permodalan untuk 60 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tangerang, Banten.

