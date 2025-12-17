Ashta Home Jakarta Resmi Dibuka, Destinasi Baru Pencinta Interior dan Hunian

jpnn.com, JAKARTA - Ashta Home Jakarta resmi membuka showroom di kawasan Cempaka Putih, Jakarta pada Rabu (17/12). Kini, pencinta desain interior dan hunian berkelas memiliki destinasi baru.

Ashta Home Jakarta merupakan showroom eksklusif yang menghadirkan pengalaman berbeda dalam memilih material bangunan dan interior, mulai dari granit premium hingga perlengkapan dapur dan kamar mandi berstandar internasional.

Mengusung konsep ruang yang nyaman dan inspiratif, Ashta Home adalah pengembangan terbaru dari Baja Group, perusahaan material bangunan yang telah berdiri sejak 1970. Dengan pengalaman panjang tersebut, Ashta Home hadir untuk menjawab kebutuhan gaya hidup modern yang mengutamakan estetika, fungsi, dan kualitas dalam satu tempat.

Tidak sekadar showroom, Ashta Home Jakarta menjadi official store SUMMIT Premium Granite dan Kohler Exclusive Showroom di Jakarta. Pengunjung dapat melihat langsung berbagai koleksi granit premium dengan desain elegan, serta produk sanitary Kohler yang dikenal dengan inovasi teknologi dan sentuhan desain modern.

Demu melengkapi kebutuhan hunian masa kini, Ashta Home juga menggandeng BOSCH (BSH Home Appliances).

Brand asal Eropa tersebut menawarkan beragam peralatan dapur dan rumah tangga yang mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan teknologi canggih, sejalan dengan gaya hidup urban yang dinamis.

Direktur Utama PT Summit Indonesia dan Ashta Home, Harris Lie, mengatakan bahwa kehadiran Ashta Home diharapkan menjadi ruang inspirasi bagi masyarakat yang ingin menciptakan hunian ideal.

“Kami ingin Ashta Home menjadi tempat di mana orang bisa menemukan inspirasi, berdiskusi, dan memilih material terbaik untuk menciptakan ruang yang nyaman dan berkarakter,” ungkap Harris Lie dalam keterangan resmi, Rabu (17/12).