Asia Afrika Festival Dihadiri 26 Negara, Bandung Bidik Dampak Ekonomi & Pariwisata

jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak 26 negara dipastikan hadir bersama para duta besar, perwakilan kementerian hingga tokoh internasional dalam Asia Afrika Festival 2026. Acara itu merupakan rangkaian peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan kehadiran para delegasi tidak hanya mempererat hubungan persahabatan antarnegara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah itu.

Dia menegaskan bahwa Bandung tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi terbesar Bandung, dia menambahkan, berada pada sektor jasa, pariwisata, dan kunjungan wisatawan.

"Oleh Karena itu, penyelenggaraan acara internasional seperti Asia Afrika Festival, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Iskandar di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Sabtu (11/7).

Selain dihadiri 26 delegasi negara, kegiatan tahun ini juga diikuti para duta besar, perwakilan kementerian serta Menteri Lingkungan Hidup yang turut menghadiri sejumlah agenda dalam rangkaian peringatan KAA.

Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, tahun ini terdapat sejumlah agenda baru, di antaranya talkshow, pameran hingga sesi khusus yang mengangkat isu Palestina.

Pada hari kedua penyelenggaraan akan digelar sesi khusus yang menghadirkan perwakilan Palestina untuk menyampaikan pidato di hadapan mahasiswa serta para duta besar.

Forum tersebut menjadi ruang untuk menyuarakan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian dan solidaritas yang sejak awal menjadi semangat Konferensi Asia Afrika.