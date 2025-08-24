Asia Fashion (Indonesia) Show Sukses Digelar, Antusisme Pembeli Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Asia Fashion (Indonesia) Show edisi kedua secara resmi diselenggarakan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pameran tahun ini berhasil menarik partisipasi 202 perusahaan yang berasal lebih dari delapan negara dan wilayah.

Acara mode berskala internasional ini langsung menarik perhatian ribuan pembeli profesional pada hari pertamanya, dengan didatangi lebih dari 12.000 pembeli profesional.

CEO of Guangdong Quay Exhibition Co., Ltd, Mr. Tim menilai angka tersebut menunjukkan antusiasme tinggi dari para pelaku industri mode.

"Pada hari pertama, acara ini telah disambut oleh lebih dari 12.000 pembeli profesional, termasuk pemilik merek lokal, pedagang grosir, platform e-commerce, serta perwakilan dari jaringan ritel besar, menciptakan suasana yang semarak dan dinamis di lokasi acara," kata Tim di Jakarta baru-baru ini.

Asia Fashion (Indonesia) Show diselenggarakan oleh QiYa Exhibition, dan mendapatkan dukungan penuh dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) bersama organisasi industri lainnya, memperkuat posisinya sebagai ajang bisnis yang kredibel.

Melanjutkan kesuksesan edisi perdananya tahun lalu, pameran tahun 2025 ini menunjukkan perkembangan signifikan.

Peningkatan terlihat baik dari sisi skala penyelenggaraan maupun partisipasi internasional, mengukuhkan posisinya di kalender mode Asia.