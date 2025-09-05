Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Asia Healthcare Summit 2025 Dorong Digitalisasi Kesehatan di Indonesia

Jumat, 05 September 2025 – 04:10 WIB
Asia Healthcare Summit 2025 Dorong Digitalisasi Kesehatan di Indonesia - JPNN.COM
Pembukaan Asia Healthcare Summit 2025 di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia teknologi data kreatif global, InterSystems, sukses menyelenggarakan Asia Healthcare Summit 2025.

Acara tersebut mempertemukan lebih dari 200 pemimpin regional dan lokal lintas sektor, mencakup pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan industri teknologi informasi.

Dalam forum tersebut, Indonesia ditempatkan sebagai mercusuar inovasi kesehatan di kawasan Asia.

Posisi ini didukung oleh transformasi digital yang tengah berlangsung pesat di sektor kesehatan Tanah Air.

Percepatan digitalisasi kesehatan di Indonesia dipicu oleh kebijakan progresif pemerintah, meningkatnya investasi swasta, serta kolaborasi ekosistem yang menyatukan kompetensi global dengan inovasi lokal.

Perkembangan ini mendorong munculnya layanan pasien berbasis data yang lebih maju.

Kementerian Kesehatan sendiri tengah menggenjot agenda transformasi digital.

Pertumbuhan kebutuhan akan data yang andal, sistem terhubung, serta teknologi bertenaga kecerdasan buatan (AI) menjadikan Indonesia sebagai titik penting dalam lanskap kesehatan digital Asia.

Asia Healthcare Summit 2025 sukses diselenggarakan, mendorong digitalisasi kesehatan di Indonesia.

