Asian Youth Games 2025: Debut Tim MMA Indonesia Berbuah Medali

Kamis, 30 Oktober 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com - Tim Mixed Martial Arts (MMA) Indonesia mencatat pencapaian bersejarah pada ajang Asian Youth Games 2025 yang berlangsung di Manama, Bahrain.

Dalam penampilan perdananya di level multievent Asia, para petarung muda Merah Putih sukses membawa pulang empat medali perunggu.

Pencapaian ini menandai langkah besar dalam perjalanan MMA Indonesia di kancah internasional.

Empat medali tersebut diraih oleh Manayra Magani, Bumi Magani, Satria Eka, dan Gibran Alfarizi, yang tampil penuh determinasi.

Simbol Kerja Keras dan Karakter Juara

Ketua Umum PB Pertacami Tommy Paulus Hermawan menyebut keberhasilan ini sebagai momen penting dalam perjalanan pembinaan atlet MMA nasional.

Dia menegaskan empat medali tersebut tidak hanya sekadar hasil, tetapi simbol dari kerja keras dan konsistensi pembinaan yang dilakukan secara terukur.

"Ini bukan sekadar soal perunggu, tapi soal karakter dan dedikasi. Para atlet muda ini telah berlatih tanpa henti sejak pertengahan 2024, melalui program pelatnas berkelanjutan yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta," ucap Tommy.

Menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti nyata dari sistem pembinaan yang dijalankan PB Pertacami.