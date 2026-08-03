Asiana Technologies Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar, Kenalkan Smart Container 20 Ton

jpnn.com - PT Asiana Technologies memperkenalkan inovasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif sekaligus teknologi penampungan sampah berkapasitas besar. Solusi tersebut dikembangkan untuk membantu mengurangi timbunan sampah serta mendukung pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

Melalui teknologi waste-to-fuel, sampah dari tempat pembuangan akhir atau landfill dan sampah perkotaan baru, Fresh Municipal Solid Waste (MSW), diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).

"Bahan bakar alternatif yang dihasilkan memiliki nilai kalor lebih dari 3.500 kilokalori per kilogram.," kata CEO sekaligus Inventor Asiana Technologies Poltak Sitinjak dalam keterangan resminya dikutip Senin (3/8/2026).

RDF tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk industri semen dan sebagai bahan pendamping atau co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap.

"Pemanfaatan ini diharapkan bisa mengurangi volume sampah sekaligus menekan penggunaan bahan bakar fosil," ungkapnya.

Selain teknologi pengolahan sampah menjadi energi, Asiana Technologies juga memperkenalkan Smart Container dengan kapasitas hingga 20 ton. Perangkat tersebut dirancang untuk ditempatkan di pasar tradisional maupun kawasan komersial yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.

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"Smart Container mampu mengurangi kadar air pada sampah basah hingga 40 persen," ucapnya.

Dengan demikian, kapasitas pengangkutan sampah menjadi lebih optimal dan risiko air lindi menetes atau tumpah di jalan selama proses pengiriman dapat diminimalkan.