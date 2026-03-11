Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Asido Hutabarat Ungkap Peran Penting Advokat Ketika Krisis Ekonomi

Rabu, 11 Maret 2026 – 07:01 WIB
Kegiatan penutupan PKPA Angkatan IX DPC Peradi Jakbar bekerja sama dengan UPN Veteran Jakarta dan Ikadin. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Perang Amerika Serikat-Israel versus Iran dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran membuat perekonomian dunia terguncang dan melahirkan berbagai dampak.

"Kondisi ekonomi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita juga terkejut, tahu-tahu ada perang di Iran yang kemudian menutup Selat Hormuz," kata Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Suhendra Asido Hutabarat pada penutupan PKPA Angkatan IX DPC Peradi Jakbar bekerja sama dengan UPN Veteran Jakarta dan Ikadin.

Lebih lanjut Asido mengungkapkan, salah satu dampaknya adalah terhadap perusahaan.

"Ada salah satu perusahaan yang cukup besar, sudah mengumumkan force major, supaya tidak dituntut nantinya oleh mitra-mitranya," kata dia.

Asido mengungkapkan kondisi seperti itu melahirkan banyak atau berbagai potensi yang memerlukan peran atau kehadiran advokat akibat terjadinya krisis ekonomi dan financial distress.

"Tagih menagih kewajiban, wanprestasi, permasalahan hukum, dan sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan krisis itu, potensi pekerjaan advokat lebih meningkat," katanya.

Dia menegaskan advokat harus menangkap peluang tersebut dan meningkatkan kemampuannya di bidang hukum, khususnya terkait dampak ekonomi.

"Teman-teman harus tetap ya selalu meningkatkan skill-nya," ujarnya.

Ketua DPC Peradi Jakbar Asido Hutabarat mengungkap peran penting advokat ketika terjadi krisis ekonomi.

