Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Askrindo Dorong Generasi Emas 2045 melalui Inovasi Pendidikan Berkelanjutan

Senin, 24 November 2025 – 12:47 WIB
Askrindo Dorong Generasi Emas 2045 melalui Inovasi Pendidikan Berkelanjutan - JPNN.COM
Askrindo meraih Anugerah Penggerak Inovasi berkat program TJSL yang fokus pada pendidikan usia dini. Foto: Askrindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih Anugerah Penggerak Inovasi Untuk Negeri berkat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan usia dini di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan pada ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang diselenggarakan INewsgroup di Jakarta.

Trofi diserahkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, kepada Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran.

Baca Juga:

Askrindo dinilai konsisten menjalankan berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang menyasar guru, sekolah, dan anak-anak, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Program tersebut sejalan dengan visi pembangunan Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, menegaskan bahwa investasi pada pendidikan usia dini merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa.

Baca Juga:

“Askrindo percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah investasi pada anak-anak kita,” ujar Fankar, dalam keterangannya, Senin (24/11).

Beberapa program TJSL yang dijalankan Askrindo meliputi penyediaan 23 unit Mobil Pintar sebagai sarana literasi dan layanan psikologis, Program UMKM Warung PAUD Berkelanjutan, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan Askrindo PAUD Awards.

Askrindo meraih Anugerah Penggerak Inovasi berkat program TJSL yang fokus pada pendidikan usia dini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Askrindo  Generasi Emas 2045  pendidikan berkelanjutan  Mobil Pintar  PAUD 
BERITA ASKRINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp