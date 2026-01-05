Askrindo Edukasi Ribuan Pelajar DKI soal Ketahanan Pangan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dengan mengedukasi ribuan pelajar melalui program Urban Sustainability Education yang digelar bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Program tersebut dilaksanakan sebagai respons atas tantangan kota besar seperti keterbatasan ruang hijau, dampak perubahan iklim, serta kebutuhan ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Edukasi sejak dini dinilai penting untuk membentuk generasi yang adaptif dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Askrindo Kembali Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Kegiatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB No.2 tentang ketahanan pangan, TPB No.4 tentang pendidikan berkualitas, dan TPB No.11 terkait ketahanan kota.

Askrindo mendukung penuh program tersebut sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas dampak lingkungan melalui pendidikan dan peningkatan literasi berkelanjutan bagi generasi muda.

“Anak-anak adalah harapan masa depan kita. Melalui program ini, kami ingin menanamkan karakter peduli lingkungan karena merekalah yang kelak akan menjadi penerus dan pengelola kota ini,” ujar Fankar, Senin (5/1).

Kegiatan Urban Sustainability Education berlangsung di Ocean Ecopark Ancol pada akhir 2025 dan diikuti lebih dari 1.000 pelajar dari jenjang SD hingga SMA, termasuk siswa diaspora di seluruh wilayah DKI Jakarta.