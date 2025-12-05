Askrindo Gerak Cepat Distribusikan Bantuan ke Sumatera Utara dan Barat

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Bantuan distribusikan melalui kantor cabang terdekat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Bantuan yang disalurkan mencakup paket logistik seperti bahan makanan, air minum, perlengkapan bayi, obat-obatan, serta kebutuhan harian lainnya. Distribusi dilakukan di wilayah Padang Sidempuan dan Kota Medan, Sumatera Utara, serta Kota Padang, Sumatera Barat.

Penyaluran ini disesuaikan dengan kebutuhan lapangan melalui koordinasi intensif bersama pemerintah daerah.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung masyarakat pada saat kondisi darurat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar di fase awal sangat penting untuk membantu proses pemulihan para korban.

Fankar menjelaskan bahwa sejumlah wilayah terdampak masih sulit diakses karena jalur transportasi yang terputus akibat bencana.

“Tim kantor cabang Askrindo terus berkoordinasi dengan BPBD untuk mencari jalur alternatif agar bantuan dapat menjangkau wilayah dengan kondisi paling kritis,” ujarnya.

Sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi pelayanan publik, Askrindo menyatakan komitmennya untuk memastikan bantuan tersalurkan cepat dan tepat sasaran.