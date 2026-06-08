Askrindo Hadirkan Perlindungan Risiko bagi Pengunjung di Transera Waterpark

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memperkuat perlindungan bagi masyarakat selama periode liburan sekolah melalui kerja sama penyediaan asuransi bagi pengunjung Transera Waterpark, Harapan Indah, Bekasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Branch Manager Askrindo Karawang, Dasa Muhardinata, dan CEO PT Graha Inti Permai, Mariana, selaku pengelola Transera Waterpark.

Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas wisata keluarga selama masa liburan sekolah yang diperkirakan akan mendorong kenaikan jumlah kunjungan ke berbagai destinasi rekreasi.

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Sebagai salah satu destinasi wisata keluarga di Bekasi dan sekitarnya, Transera Waterpark saat ini menerima sekitar 25.000 pengunjung setiap bulan. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat selama musim liburan sekolah.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, mengatakan momentum liburan sekolah menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi saat berwisata.

“Liburan sekolah selalu menjadi periode dengan peningkatan jumlah kunjungan ke berbagai destinasi wisata. Di tengah tingginya aktivitas masyarakat tersebut, Askrindo hadir memberikan perlindungan melalui Asuransi Kecelakaan Diri sehingga pengunjung dapat menikmati momen liburan dengan lebih aman dan nyaman,” ujar Budhi.

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Melalui kerja sama tersebut, Askrindo menyediakan perlindungan melalui produk Asuransi Kecelakaan Diri yang memberikan jaminan atas risiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama aktivitas rekreasi berlangsung.

Asuransi tersebut memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap, serta biaya pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan polis yang berlaku.