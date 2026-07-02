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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Askrindo Jadikan Tata Kelola Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan

Kamis, 02 Juli 2026 – 17:03 WIB
Askrindo Jadikan Tata Kelola Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan - JPNN.COM
Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko Askrindo R Mahelan Prabantarikso. Foto: Askrindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo meraih Indonesia Excellent Good Corporate Governance (GCG) Award 2026, sebagai bentuk apresiasi atas implementasi tata kelola perusahaan yang dinilai konsisten dan adaptif terhadap perubahan bisnis.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang bertema "Building Trust Through Future-Ready Governance" yang digelar di Jakarta.

Ajang ini memberikan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai mampu menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan.

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Askrindo menilai penerapan tata kelola perusahaan menjadi makin penting di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas korporasi.

Praktik GCG juga dinilai berperan dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat tata kelola dalam menghadapi dinamika industri yang terus berkembang.

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"Di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap transparansi dan akuntabilitas, Askrindo terus memperkuat implementasi Good Corporate Governance sebagai fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan," ujar Mahelan. dalam keterangannya, Kamis (2/7).

Ia menambahkan, "Kami memandang GCG sebagai strategic enabler yang memastikan perusahaan tumbuh secara sehat, resilien, dan berkelanjutan."

Askrindo menilai penerapan Good Corporate Governance menjadi fondasi pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

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TAGS   Askrindo  Good Corporate Governance  GCG Awards  Penghargaan 
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