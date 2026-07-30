Askrindo Pacu Inovasi dan UMKM Usai Jadi Market Leader Asuransi Umum

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo meraih penghargaan Market Leader Asuransi Umum Nasional 2026 dalam ajang Insurance Market Leaders Award 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kinerja perusahaan di industri asuransi umum nasional.

Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Askrindo dalam menjaga kinerja operasional, menjalankan strategi bisnis yang berkelanjutan, serta menerapkan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) secara disiplin dan transparan.

Ajang Insurance Market Leaders Award 2026 diikuti perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, hingga perusahaan pialang di Indonesia.

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Penilaian didasarkan pada riset tahunan Media Asuransi sejak 2015, dengan mengacu pada laporan keuangan 2025 (unaudited) dan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk premi bruto sebagai salah satu indikator utama untuk kategori asuransi umum.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Askrindo serta kepercayaan para nasabah dan pemangku kepentingan.

Penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus bukti nyata atas komitmen dan kerja keras seluruh insan Askrindo dalam menghadirkan solusi pelindungan yang tepercaya.

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Pencapaian ini tidak lepas dari strategi bisnis yang tepat sasaran serta penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang transparan dan akuntabel.

"Kami yakin bahwa tata kelola yang kuat dan efisiensi operasional adalah kunci utama menjaga daya saing serta kepercayaan nasabah dan regulator di industri asuransi," ujar Budhi.