Askrindo Perkuat Literasi Asuransi di Jogja Financial Festival 2026

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut berpartisipasi dalam rangkaian Jogja Financial Festival 2026 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Askrindo menghadirkan edukasi asuransi yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat umum.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi asuransi tercatat meningkat menjadi 45,45 persen, sementara indeks inklusi asuransi mencapai 28,50 persen.

Baca Juga: Askrindo Dorong Kualitas Pendidikan lewat Mobil Pintar di Soppeng

Capaian tersebut dinilai menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi sekaligus membuka peluang bagi industri untuk memperluas edukasi dan akses layanan proteksi.

Bersama IFG Group, Askrindo menghadirkan activation booth bertema proteksi keuangan melalui berbagai permainan edukatif dan aktivitas interaktif untuk mengenalkan pentingnya kesiapan menghadapi risiko finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pengunjung juga diperkenalkan dengan sejumlah produk perlindungan risiko Askrindo, seperti Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Mikro Usahaku, dan Asuransi Mikro Rumahku yang menawarkan premi terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga: Sinergi Askrindo dan Pemkab Bone Perkuat Ekosistem Ekonomi Daerah

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi asuransi menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan finansial masyarakat.

Askrindo ingin terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan risiko finansial.