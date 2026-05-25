Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Askrindo Perkuat Literasi Asuransi di Jogja Financial Festival 2026

Senin, 25 Mei 2026 – 13:42 WIB
Askrindo Perkuat Literasi Asuransi di Jogja Financial Festival 2026 - JPNN.COM
Akrindo perkuat literasi asuransi di Jogja Financial Festival 2026. Foto: Askrindo

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut berpartisipasi dalam rangkaian Jogja Financial Festival 2026 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Askrindo menghadirkan edukasi asuransi yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat umum.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi asuransi tercatat meningkat menjadi 45,45 persen, sementara indeks inklusi asuransi mencapai 28,50 persen.

Baca Juga:

Capaian tersebut dinilai menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi sekaligus membuka peluang bagi industri untuk memperluas edukasi dan akses layanan proteksi.

Bersama IFG Group, Askrindo menghadirkan activation booth bertema proteksi keuangan melalui berbagai permainan edukatif dan aktivitas interaktif untuk mengenalkan pentingnya kesiapan menghadapi risiko finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pengunjung juga diperkenalkan dengan sejumlah produk perlindungan risiko Askrindo, seperti Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Mikro Usahaku, dan Asuransi Mikro Rumahku yang menawarkan premi terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga:

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi asuransi menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan finansial masyarakat.

Askrindo ingin terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan risiko finansial.

Askrindo perkuat literasi dan inklusi asuransi lewat Jogja Financial Festival 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Askrindo  Jogja Financial Festival 2026  asuransi  literasi asuransi 
BERITA ASKRINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp