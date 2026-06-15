Askrindo Perkuat Perlindungan UMKM dan Dukung Pembangunan Daerah di Soppeng

jpnn.com, SOPPENG - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memperkuat dukungannya terhadap pembangunan daerah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, melalui layanan penjaminan dan asuransi umum.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah daerah memitigasi risiko berbagai proyek pembangunan sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara lebih aman dan berkelanjutan.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto, mengatakan perusahaan akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui produk penjaminan suretyship untuk proyek infrastruktur maupun noninfrastruktur.

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Menurut Budhi, selain mendukung proyek pembangunan, Askrindo juga menghadirkan perlindungan komprehensif bagi UMKM melalui berbagai produk asuransi umum.

“Kolaborasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi para pelaku UMKM di wilayah Soppeng melalui produk asuransi umum, termasuk proteksi tempat usaha dan properti dari risiko kebakaran serta ketidakpastian usaha lainnya,” ujar Budhi.

Dia menjelaskan perlindungan terhadap aset produktif UMKM menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan.

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Budhi menilai keberadaan produk asuransi bagi UMKM dapat menjadi bantalan ekonomi yang membantu pelaku usaha tetap berkembang meski menghadapi risiko yang tidak terduga.

Dengan aset usaha yang terlindungi, iklim usaha di Kabupaten Soppeng diharapkan menjadi lebih stabil dan memiliki daya saing yang lebih kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.