Askrindo Perluas Akses Pendidikan Lewat Mobil Pintar di 25 Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026 dengan menyelenggarakan kegiatan edukatif melalui 25 unit Mobil Pintar (MoPi) yang digelar secara serentak di 25 provinsi.

Program tersebut merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak Indonesia.

Mobil Pintar hasil kolaborasi Askrindo dengan Paud Inspirasi Indonesia, ini menjangkau anak-anak usia dini hingga usia sekolah, terutama di sekolah, komunitas belajar, dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan.

Mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", kegiatan tersebut bertujuan memberikan kesempatan belajar lebih inklusif dan merata, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk mereka di daerah terpencil.

Direktur Utama Askrindo M. Fankar Umran mengatakan setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Menurutnya, anak-anak merupakan generasi emas yang akan menentukan masa depan bangsa. Peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum krusial bagi Askrindo untuk terus menegaskan komitmen mendukung pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

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"Melalui Mobil Pintar, kami hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memperluas akses pendidikan yang menyenangkan, inklusif, dan merata," ujar Fankar.

Dia menambahkan, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan kesempatan belajar bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang maupun keterbatasan geografis, sekaligus menyediakan ruang tumbuh yang aman dan menginspirasi.