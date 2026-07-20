Askrindo Perluas Jangkauan Asuransi untuk Nelayan di Sorong

jpnn.com, SORONG - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo memperluas akses pelindungan asuransi bagi nelayan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sorong.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko di sektor perikanan yang memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian masyarakat pesisir.

"Melalui kolaborasi ini, Askrindo hadir untuk mendukung kebutuhan tersebut dengan memperluas akses asuransi yang relevan dan mudah dijangkau, sehingga nelayan dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, serta memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik," ujar Budhi, dalam keterangannya, Senin (20/7).

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Dia menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari program sosialisasi yang telah dilakukan Askrindo sebelumnya.

Dalam kegiatan itu, perusahaan memperkenalkan berbagai produk asuransi, mulai dari Personal Accident (PA), ASMIK Bahari untuk kapal, ASMIK Usahaku bagi pelaku usaha mikro, hingga ASMIK Rumahku untuk perlindungan hunian.

Menurut Budhi, Askrindo tidak hanya menyediakan produk asuransi, tetapi juga memperkuat edukasi dan pendampingan agar masyarakat nelayan semakin memahami pentingnya pengelolaan risiko dalam menjalankan usaha.

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"Kami berupaya menghadirkan perlindungan yang menyeluruh bagi nelayan, tidak hanya untuk diri mereka, tetapi juga kapal, usaha, hingga tempat tinggal. Di saat yang sama, kami juga aktif melakukan edukasi dan pendampingan agar masyarakat semakin memahami pentingnya proteksi dalam menjalankan usahanya," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Papua Barat Daya tumbuh 4,03 persen secara tahunan pada 2025 dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp39,2 triliun.