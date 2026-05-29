Askrindo Salurkan Puluhan Hewan Kurban hingga ke Wilayah 3T

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menyalurkan puluhan hewan kurban ke berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha.

Askrindo menyalurkan 23 ekor sapi dan 36 ekor kambing kepada masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan yang tersebar di 30 kota di Indonesia.

Penyaluran hewan kurban tersebut mencakup sejumlah wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), mulai dari Indonesia bagian barat hingga timur seperti Medan, Jambi, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Kupang, hingga Jayapura.

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran, mengatakan momentum Iduladha menjadi pengingat pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pelaksanaan kegiatan kurban ini merupakan bentuk komitmen Askrindo dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat di berbagai daerah,” ujar Fankar dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Kegiatan penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko Askrindo R Mahelan Prabantarikso mengatakan pelaksanaan kurban perusahaan juga sejalan dengan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada pilar sosial.

Selain itu, program tersebut juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, dan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.