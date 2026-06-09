Asman Abnur Sambut Menteri P2MI Mukhtarudin di BTP, Energi Baru untuk Pekerja Migran Hospitality

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin melakukan kunjungan kerja ke Kampus Batam Tourism Polytechnic (BTP) pada Senin, 8 Juni 2026.

Kunjungan ini dalam rangka penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus meresmikan Migrant Center yang berpusat di Auditorium BTP.

Langkah cepat ini diapresiasi langsung oleh Menteri Mukhtarudin. Ia memuji kesiapan BTP yang langsung tancap gas merealisasikan kerja sama begitu kesepakatan formal ditandatangani.

"Perkembangan ini cepat. Begitu kita MoU dan PKS, langsung meresmikan Migrant Center-nya. Tentu kita akan bangun ekosistem hulu pekerja migran yang skilled workers (tenaga kerja ahli). Dan di sinilah fokusnya di bidang hospitality," ujar Mukhtarudin setelah meninjau langsung fasilitas kampus.

Acara peresmian dan penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh jajaran tokoh penting, akademisi, dan perwakilan negara tetangga di antaranya H. Asman Abnur (Ketua Badan Pembina Yayasan VITKA), Sigit Suryantoro Widiyanto (Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru), Astika Mutiarazma (Ketua Yayasan VITKA).

Selain itu, hadir pula Alvidyan Virgaazman (Ketua Badan Pelaksana Operasional Yayasan VITKA), Siska Amelia Maldin, M.Pd (Direktur Batam Tourism Polytechnic), Dr. Eng Ansarullah Lawi (Wakil Rektor I ITEBA), Hasan, S.Sos (Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kepulauan Riau).

Sinergi Operator dan Regulator

Menteri Mukhtarudin menegaskan kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi ideal antara pemerintah sebagai regulator dan lembaga pendidikan seperti BTP sebagai operator di sisi hulu.