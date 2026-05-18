Asmara Asrama, Diandra Agatha Perankan 2 Karakter Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Diandra Agatha membintangi WeTV Original terbaru yang berjudul Asmara Asrama.

Menariknya, dia memerankan dua karakter berbeda, yakni Mara dan Rama dalam serial tersebut.

Diandra Agatha mengungkapkan bahwa kedua karakter yang diperankannya memiliki tantangannya masing-masing.

"Secara fisik lebih susah jadi Rama, tapi secara emosional lebih susah jadi Asmara. Jadi keduanya sama-sama sulit, sebenarnya lebih ke menantang," ungkap Diandra Agatha di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (18/5).

Demi tampil meyakinkan sebagai laki-laki bernama Rama di serial itu, Diandra Agatha pun harus mengubah gestur tubuh hingga suaranya.

Namun di samping itu, dia mengaku tidak ada perubahan fisik secara spesifik yang harus diubah.

"Untuk penampilan fisik yang bisa dibentuk enggak ada. Jadi memang semuanya dibentuk saja, misal dadanya dibebat saja biar enggak kelihatan (seperti perempuan), sama kalau untuk postur paling dari cara berdiri saja sih dan suara," jelas Diandra Agatha.

Selain itu, aktris berusia 26 tahun tersebut juga harus ikut workshop lari lantaran Rama yang bermimpi menjadi atlet lari.