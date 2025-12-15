Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

ASN Aniaya Anak Tiri Usia 10 Tahun

Senin, 15 Desember 2025 – 04:50 WIB
ASN Aniaya Anak Tiri Usia 10 Tahun - JPNN.COM
Ilustrasi penganiayaan. Foto: dokumen JPNN.com.

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Polisi telah menetapkan seorang oknum ASN di lingkungan Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), berinisial IR (47) sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.

"Tersangka AR diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 10 tahun," kata Wakil Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang Iptu Onny Chandra dihubungi, Minggu.

Iptu Onny menjelaskan kasus ini berawal saat ayah kandung korban melihat kondisi lebam pada bagian tangan anaknya yang diduga akibat dipukul.

Baca Juga:

Setelahnya, sang ayah langsung berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tanjungpinang guna dilakukan visum.

Hasil visum itu menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban sekaligus digunakan sebagai bukti untuk membuat Laporan Polisi (LP).

"LP itu masuk ke Polresta Tanjungpinang pada 10 Agustus 2025, dengan lokasi kejadian di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur," ungkap Onny.

Baca Juga:

Onny menyampaikan dari hasil penyelidikan, kedua orang tua kandung korban sudah lama berpisah. Sementara korban tinggal dengan ibu serta ayah sambungnya.

Dia menegaskan setelah mengumpulkan keterangan dan bukti, penyidik Satreskrim Polresta Tanjungpinang meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

Seorang oknum ASN menganiaya anak tiri yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini dilaporkan ayah kandung korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASN  anak tiri  penganiayaan  Penganiayaan Anak  KDRT 
BERITA ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp