Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

ASN Kemenhaj Harus Jaga Integritas, Setop Menjadikan Jemaah Komoditas Perdagangan

Selasa, 07 Juli 2026 – 04:48 WIB
ASN Kemenhaj Harus Jaga Integritas, Setop Menjadikan Jemaah Komoditas Perdagangan - JPNN.COM
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah harus terus melakukan pembenahan demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Menurutnya, berbagai apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M patut disyukuri, namun tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri.

Hal tersebut disampaikan Wamenhaj saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M dan Retret Kemenhaj di Lapangan Makodau I, Jakarta, Minggu (6/7).

Baca Juga:

Wamenhaj menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, pengelola asrama haji, serta seluruh jajaran yang menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Dalam arahannya, Wamenhaj mengingatkan bahwa seluruh insan Kemenhaj mengemban tiga amanah besar yang harus dijaga dan ditunaikan, yaitu amanah dari Allah SWT, amanah dari jemaah haji sekaligus rakyat Indonesia, serta amanah dari Presiden Republik Indonesia.

"Tiga amanah ini harus kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kebijakan dan pelayanan yang kita lakukan harus berorientasi pada kepentingan jemaah dan kemaslahatan bangsa," ujarnya.

Baca Juga:

Ia juga kembali menegaskan pentingnya mewujudkan Tri Sukses Haji sebagai arah pembangunan penyelenggaraan haji nasional.

Pertama, sukses ritual yakni memastikan seluruh jemaah dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah mulai dari keberangkatan hingga kepulangan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

ASN Kemenhaj harus menjaga integritas, setop praktik menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas perdagangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemenhaj  kementerian haji dan umrah  ASN  Jemaah Haji  Dahnil Anzar Simanjuntak 
BERITA KEMENHAJ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp