ASN Manfaatkan WFA Jelang Puncak Arus Balik, Pekerja Swasta Bagaimana? 

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta melakukan Work From Anywhere (WFA), menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada Selasa (24/3).

WFA diharapkan bisa meminimalisir kepadatan kendaraan di jalur balik arah ke kota.

Salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Bandung, Abdur, pun memanfaatkan imbauan WFA tersebut.

"Sudah ada imbauan dari kantor jauh-jauh hari jadi saya ikuti saja," kata Abdur.

Pria asal Cirebon itu sekarang masih ada di kampung halaman bersama anak dan istrinya.

"Masih bisa pekerjaan dilakukan dari jauh, online," ujarnya.

Sementara itu, ASN Kementerian Perindustrian yang berkantor di Bandung, Erwin, juga menyebut bahwa dia sudah mendapatkan arahan apabila ingin melakukan WFA setelah libur Lebaran.

Erwin sebenarnya sudah kembali ke kediamannya dan siap untuk berkantor lagi. Namun, dikarenakan imbauan WFA, dia memilih untuk bekerja dari rumah saja.