JPNN.com - Daerah

ASN Pemprov Jateng Ikut Ngaji Bandongan Menjelang Hari Santri

Senin, 20 Oktober 2025 – 14:14 WIB
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin (duduk memegang mikrofon) saat menghadiri Ngaji Bandongan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (20/10/2025), yang digelar menjelang Hari Santri Nasional. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Ratusan aparatur sipil negera (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengikuti kegiatan bertitel 'Ngaji Bandongan' di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (20/10/2025).

Pengajian menjelang peringatan Hari Santri Nasional 2025 untuk menggali kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim karya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadrotussyaikh Kiai Hasyim Asy'ari itu dibimbing oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Kota Semarang Kiai Ubaidillah Shodaqoh.

Bandongan merupakan pola pengajian yang berpusat pada seorang guru. Dalam bandongan, guru membacakan sebuah kitab, mengartikan atau menerjemahkannya, lalu menjelaskan kandungan isinya kepada santri.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan bandongan dilakukan menggunakan metode tradisi pengkajian di pondok pesantren. Menurut dia, hal tersebut juga bertujuan mengenalkan tradisi pembelajaran di pondok pesantren kepada khalayak.

"Tujuannya supaya teman-teman dari ASN itu benar-benar bisa merasakan tradisi di pesantren" kata Taj Yasin yang juga hadir dalam pengajian tersebut.

Putra ulama ternama K.H. Maimoen Zubair itu menjelaskan salah satu nilai yang dibahas dari Kitab Adabul 'Alim wal Muta'alim ialah seorang alim (berilmu) harus memiliki sifat yang warak atau bersikap hati-hati dengan menghindari segala sesuatu yang syubhat (meragukan) atau mendekati haram.

Selain itu, kitab tersebut mengajarkan agar orang alim memiliki sifat tawaduk (rendah hati).

“Semoga ilmu yang diperoleh dari kegiatan mengaji bandongan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan kerja,” ujar wakil gubernur yang dikenal dengan panggilan Gus Yasin itu.

Ratusan ASN di lingkungan Pemprov Jateng mengikuti kegiatan bertitel Ngaji Bandongan untuk mengkaji kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim karya Kiai Hasyim Asy'ari.

TAGS   Pemprov Jateng  Taj Yasin  Hari Santri Nasional  Bandongan 
