ASN PPPK Minta Perhatian Presiden Prabowo Menjelang HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang HUT ke-80 RI, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berharap mendapatkan kado indah dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta ada regulasi dana pensiun sesuai masa kerja untuk PPPK.

Nurul Hamidah, guru PPPK dari Jawa Timur mengatakan, setelah rekrutmen ASN PPPK bagi seluruh honorer terealisasi dan kontrak kerja sampai pensiun sudah diwujudkan beberapa daerah, selanjutnya dana pensiun yang harus diperjuangkan.

"Menurut kami, syarat masa kerja ASN 16 tahun untuk mendapatkan dana pensiun sangat menyedihkan bila masa kerja honorer tidak diperhitungkan," ujar Nurul kepada JPNN, Minggu (10/8).

Nurul mengatakan, honorer yang diangkat ASN PPPK rata-rata mendekati usia 50 tahun akan kecewa bila dana pensiun tidak direalisasikan. Padahal, perjuangan menjadi ASN tidak lain mendapatkan kesejahteraan sampai di masa tua nanti.

"Kami yakin misi utama Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk kami para insan pendidik," cetusnya.

Lebih lanjut dikatakan, banyak perubahan kebijakan yang meringankan guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Nurul berharap kebijakan yang menggembirakan bagi ASN PPPK berupa dana pensiun bisa segera direalisasikan dengan memperhitungkan masa kerja sejak honorer.

"Bukan hanya dana pensiun, untuk penggajian juga sebaiknya memperhitungkan masa kerja honorer. Jadi, tidak disamaratakan semuanya golongan 9," tegasnya.

Jika itu dikabulkan presiden, Nurul menyatakan ini menjadi sejarah baik bagi pemerintah era saat ini.