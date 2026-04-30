JPNN.com - Otomotif - Motor

Asosiasi Minta Pemerintah Secepatnya Merealisasikan Subsidi Pembelian Motor Listrik

Kamis, 30 April 2026 – 20:08 WIB
Soal subsidi motor listrik. Foto: untd

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) berharap pemerintah tak berlama-lama merealisasikan subsidi pembelian motor listrik pada 2026.

Kepastian yang berlarut dinilai berisiko menahan minat beli masyarakat.

Public Relation & Event Executive AISMOLI, Riniwaty Sinaga, mengatakan percepatan implementasi subsidi penting untuk menghindari fenomena hold-buying.

“Kalau terlalu lama, orang cenderung menunggu. Ini bisa menghambat adopsi kendaraan listrik yang sebenarnya sedang didorong,” ujar Rini di Jakarta, Kamis (30/4).

Menurut dia, subsidi bukan sekadar pemanis kebijakan, melainkan faktor krusial untuk mendorong peralihan ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Tanpa kejelasan waktu pelaksanaan, target peningkatan penggunaan motor listrik berpotensi melambat.

Di sisi lain, AISMOLI juga gencar mengampanyekan efisiensi biaya operasional motor listrik, terutama untuk segmen yang dinilai paling cepat merasakan manfaatnya.

Mulai dari pengemudi ojek online, kurir logistik, hingga armada perusahaan.

TAGS   subsidi motor listrik  Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia  AISMOLI  insentif motor listrik 
