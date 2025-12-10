Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Asosiasi Pedagang Tolak Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional

Rabu, 10 Desember 2025 – 13:35 WIB
Asosiasi Pedagang Tolak Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional - JPNN.COM
Diskusi publik 'Mengukur Dampak Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Pasar Tradisional' yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12). Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta agar regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dibuat lebih proporsional, menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat.

Aspirasi ini mengemuka dalam sebuah diskusi publik 'Mengukur Dampak Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Pasar Tradisional' yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12).

Ketua DPW APPSI DKI Jakarta, Ngadiran, menyampaikan kekhawatiran pedagang pasar tradisional yang sudah tertekan oleh sepinya pengunjung dan masalah retribusi. Menurutnya, penerapan KTR justru akan semakin membebani dan merugikan pedagang.

Baca Juga:

Ngadiran juga mengusulkan agar istilah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diubah menjadi Kawasan Dilarang Rokok (KDR), yang dianggap lebih memihak pada pedagang pasar.

"Raperda ini harus berpihak pada pedagang. Jangan sampai aturan kesehatan justru mematikan UMKM di pasar," tegas Ngadiran.

Ia menambahkan bahwa APPSI tidak menuntut penghapusan tunggakan retribusi, melainkan keringanan atau diskon, khususnya bagi pedagang yang terdampak pandemi dan kondisi ekonomi.

Baca Juga:

Terkait itu, Guru Besar Universitas Trisakti, Prof Dr Trubus Rahadiansyah, lantas mengulik kembali sejarah regulasi KTR. Ia menyebutkan, awalnya pasar tradisional tidak termasuk dalam KTR pada Perda Nomor 109, namun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 yang baru, pasar tradisional justru diterjemahkan masuk dalam KTR.

Trubus menegaskan pentingnya proporsionalitas, yang mencakup kesehatan, ekonomi, dan budaya. Ia berpendapat bahwa larangan KTR di pasar tradisional tidak memiliki urgensi dan menyarankan agar pasal terkait pasar rakyat/pasar tradisional lebih baik dikeluarkan (di drop) dari regulasi.

Asosiasi pedagang pasar menolak larangan penjualan rokok di pasar tradisional dan minta regulasinya dibuat lebih proporsional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok  asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia  Asosiasi Pedagang  Pasar Tradisional  Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional  APPSI 
BERITA ROKOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp