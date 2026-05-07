ASPEBINDO-APLCNGI Dorong CNG-LNG untuk Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Semangat memperkuat kemandirian energi nasional kembali mengemuka melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi alternatif yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Talkshow & Press Conference bertajuk “CNG & LNG Untuk Rakyat: Solusi Nyata Substitusi LPG & Swasembada Energi Nasional” yang diselenggarakan di Energy Hub, Epiwalk Lt. 6 Suites B-603, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, asosiasi, serta pelaku usaha energi. Sejumlah tokoh yang hadir Yaitu Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira, Sekjen Asosiasi Perusahaan Liquefied & Compressed Natural Gas Indonesia (APLCNGI) Thomas Nurhakim, Ketua Umum APLCNGI Dian Kuncoro dan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI La Ode Sulaeman

Ihwal peta jalan implementasi konversi tersebut, Laode menyatakan Menteri ESDM bersama Ditjen Migas masih mengkaji peta jalan tersebut dan belum dapat mengumumkannya ke publik.

Laode masih belum dapat mengungkapkan peran PT Pertamina (Persero) dan pihak swasta dalam proses pemenuhan pasokan gas bumi, pengisian CNG, hingga proses distribusi CNG 3 kg.

“Polanya saya belum bisa umumkan, sedang disusun oleh tim, Pak Menteri juga memimpin langsung. Jadi, nanti setelah itu akan disampaikan langsung oleh Pak Menteri. Ada sisi penyiapan tabung, ada distribusinya," ujar Laode.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan gas bumi di Indonesia.

Menurutnya, transformasi energi tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan investasi, inovasi, dan kesiapan infrastruktur dari sektor swasta.