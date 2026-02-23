Aspek Hukum PP Kawasan Hutan Dipersoalkan di MA

jpnn.com, JAKARTA - Seorang petani asal Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, H. Nasri Husin mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.

Nasri, kelahiran 10 Oktober 1953, diketahui mengelola lahan seluas 0,5 hektare di Desa Pesikaian berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang sah sejak 2005–2006.

Dalam permohonannya, dia menegaskan memiliki hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” demikian dikutip dari permohonan, Rabu (8/4).

Namun, lahan yang selama ini dikelola justru dikategorikan sebagai kawasan hutan tanpa sosialisasi memadai, sehingga dia terancam denda administratif hingga Rp 25 juta per hektare per tahun.

Tak hanya itu, Nasri juga menghadapi potensi penyitaan lahan, pemblokiran rekening, serta kerugian ekonomi yang nyata terhadap keberlangsungan usaha pertaniannya.

“Pemohon merupakan pihak yang berpotensi langsung terdampak oleh berlakunya ketentuan tersebut,” tulis permohonan.

Melalui kuasa hukum Roynal C Pasaribu dan Stevie, gugatan resmi diajukan ke Mahkamah Agung pada 30 Maret 2026.