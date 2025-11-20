Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Aspimtel Dukung Pemkab Badung Sediakan Bisnis Menara yang Kompetitif

Kamis, 20 November 2025 – 15:31 WIB
Ilustrasi menara BTS. Foto: ANTARA/HO-XL Axiata.

jpnn.com - Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) mendukung Pemerintah Kabupaten Badung, Bali menjalankan dan menyediakan iklim yang kompetitif terhadap bisnis menara telekomunikasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Aspimtel Rudolf Nainggolan dalam merespons gugatan wanprestasi PT Bali Towerindo Sentra Tbk terhadap Pemkab Badung.

Rudolf menyebut gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung tersebut tidak jelas.

“Kami sebagai perwakilan Asosiasi Pengembang Menara Telekomunikasi sangat mendukung Pemkab Badung, Bali untuk tetap menjalankan iklim yang terbuka seperti selama ini berlangsung,” kata Rudolf kepada wartawan, Kamis (20/11).

Rudolf mengaku belum tahu detail terkait gugatan yang dilayangkan Bali Towerindo kepada Pemkab Badung tersebut. Namun, ia memastikan bahwa Pemkab Badung sangat akomodatif terhadap semua perusahaan menara telekomunikasi maupun provider.

“Selama ini Pemkab Badung sangat akomodatif terhadap semua Provider dan sudah memberikan kesempatan untuk bekerjasama. Ada yang memiliki kontrak menara, kontrak mini pole ( microcell), atau yang lain,” ujarnya

Rudolf mengatakan Pemkab Badung sudah menunjukkan iklim yang baik untuk berinvestasi selama ini.

“Pemda Badung ( Bali) sudah menunjukkan iklim yang baik untuk berinvestasi di mata investor internasional. Dengan menjalankan transparansi, GCG , antimonopoli secara baik dan benar,” katanya.

Wakil Ketua Umum Aspimtel Rudolf Nainggolan merespons gugatan wanprestasi PT Bali Towerindo Sentra Tbk terhadap Pemkab Badung

TAGS   menara telekomunikasi  Pemkab Badung  aspimtel  Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi 
