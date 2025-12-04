Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

ASPIMTEL Siap Dialog dengan Pemkab Badung Terkait Pembangunan Tower

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:19 WIB
ASPIMTEL Siap Dialog dengan Pemkab Badung Terkait Pembangunan Tower
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

jpnn.com, BADUNG - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL) Theodorus Ardi Hartoko atau Teddy Hartoko menyatakan pihaknya siap berdialog dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pembangunan tower atau menara telekomunikasi.

Hal tersebut disampaikan Teddy dalam merespons rencana Pemkab Badung membuka peluang izin pembangunan tower atau menara telekomunikasi di wilayah Badung.

“Jadi kami aktif dan selalu siap terbuka untuk berdialog dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait dan dalam konteks ini kami sangat percaya dan mendukung pemerintah Kabupaten Bandung ini dalam upaya mencapai tujuan tersebut,” kata Teddy kepada wartawan, Kamis (4/12).

Teddy mengatakan iklim usaha yang sehat dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat dapat terwujud jika ada kesetaraan perizinan pembangunan tower di Badung.

Ia mengaku siap berkolaborasi dan. tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi serta iklim usaha yang sehat.

“Kami ini sangat percaya dan mendukung pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya mencapai tujuan melalui kestaraan perizinan, karena kami ASPIMTEL tentu kita spesifik khususnya di perizinan pembangunan tower di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Teddy menilai kerja sama yang dilakukan oleh Pemkab Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra (BALI) Tbk hanya menimbulkan monopoli dan eksklusifitas pembangunan tower atau menara telekomunikasi sejak 2007 silam.

Menurutnya, banyak pihak yang dirugikan dengan kerja sama eksklusifitas tersebut.

siap berdialog dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali dalam pembangunan tower atau menara telekomunikasi

TAGS   tower telekomunikasi  aspimtel  Pemkab Badung  Badung 
