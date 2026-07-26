ASPPUK Dorong Perspektif Gender dan Disabilitas dalam Kebijakan Perdagangan

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pendampingan Perempuan Usaha Kecil dan Mikro (ASPPUK) mendorong pemerintah mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perumusan dan implementasi kebijakan perdagangan di Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat perdagangan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pelaku usaha, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Training Advokasi Gender dan Perdagangan yang digelar ASPPUK di Jakarta pada 7–9 Juli 2026.

Kegiatan itu diikuti sekitar 35 peserta yang berasal dari NGO jaringan ASPPUK, Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK), komunitas UMKM perempuan, serta organisasi dan komunitas UMKM perempuan penyandang disabilitas.

Direktur ASPPUK Emmy Astuti mengatakan pembahasan perdagangan internasional tidak boleh hanya berfokus pada isu ekspor, impor, tarif, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kebijakan perdagangan juga harus mempertimbangkan siapa yang memperoleh akses, manfaat, maupun kelompok yang berpotensi tertinggal.

"Kita perlu melihat lebih jauh: siapa yang memiliki akses terhadap peluang perdagangan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang justru tertinggal. Ketika kebijakan perdagangan disusun tanpa perspektif gender dan inklusi, ketimpangan yang sudah ada berisiko semakin lebar," ujar Emmy.

Dia menambahkan, perempuan memiliki kontribusi besar terhadap sektor UMKM Indonesia, namun masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses informasi pasar, teknologi, pembiayaan, sumber daya produktif, jejaring bisnis, hingga ruang dalam pengambilan keputusan ekonomi.