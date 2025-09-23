Asri Welas Buka-bukaan Soal Isi DM Instagram, Ada Musisi dan Pejabat

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus presenter Asri Welas membuat pengakuan mengejutkan soal pesan pribadi yang masuk ke akun Instagram-nya.

Dia blak-blakan membongkar isi direct message (DM) yang ternyata berisi ajakan kenalan dari sejumlah musisi hingga pejabat.

"Ya enggak masalah kalau mau temanan. Asal statusnya ‘sendiri’ ya,” kata Asri Welas saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski dihubungi banyak pria, Asri menegaskan bahwa saat ini dirinya tidak sedang mencari pasangan hidup.

Fokus utamanya adalah membesarkan ketiga anaknya sekaligus menjaga eksistensi di dunia hiburan.

“Soal jodoh, nanti dulu deh. Saya ini punya bagasi banyak, ada tiga. Mau enggak pasangan barunya tanggung jawab nanti? Kalau sama saya kan, tanggung jawabnya enggak hanya sama saya saja tapi ada tiga anak,” jelasnya.

Dia bahkan menyebut, urusan jodoh tak bisa dianggap sederhana. Menurutnya, ketika memilih pasangan baru, harus siap dengan konsekuensi termasuk bila pasangannya seorang duda yang memiliki anak.

“Sebaliknya, saya bisa terima ‘bagasi’ dia enggak? Jadi enggak mudah, saudara-saudara! Banyak pertimbangannya,” tambahnya.