Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Asri Welas Habiskan Rp500 Juta Demi Operasi Plastik di Korea Selatan

Senin, 18 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Asri Welas Habiskan Rp500 Juta Demi Operasi Plastik di Korea Selatan - JPNN.COM
Asri Welas. Foto Romaida/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Asri Welas dikabarkan menghabiskan dana hingga Rp 500 juta demi menjalani operasi plastik di Korea Selatan.

Kabar tersebut akhirnya dijawab ketika dirinya menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Sebegitu saja sih, ya sudah diniatkan, mudah-mudahan balik modal," kata Asri Welas.

Baca Juga:

Perempuan berusia 46 tahun itu kemudian mengungkap alasan dirinya melakukan operasi plastik di Korea.

Asri Welas mengaku ingin memperbaiki beberapa bagian wajah dan tubuh yang berlemak.

"Kalau operasi plastik, ada yang ditambah. Ini ada yang dikurangi, lemak-lemak di sini," jelas pemain film La Tahzan itu.

Baca Juga:

Menurut Asri Welas, operasi plastik yang dijalaninya bukan untuk mengubah bentuk tubuh.

Akan tetapi, dia ingin mengurangi lemak serta beberapa kerutan hingga kulit terlihat kembali kencang.

Aktris Asri Welas dikabarkan menghabiskan dana hingga Rp 500 juta demi menjalani operasi plastik di Korea Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asri Welas  Asri Welas operasi  Asri Welas operasi plastik  Operasi Plastik 
BERITA ASRI WELAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp