Asri Welas Kagumi Sosok Mendiang Mpok Alpa, Kerap Curhat Soal Masalah Hidup

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 23:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Asri Welas menjadi salah satu rekan seprofesi yang merasa sangat kehilangan mendiang Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Asri Welas mengungkapkan selama ini Mpok Alpa selalu menjadi pendengar setia berbagai problematika kehidupannya.

Salah satunya ketika Asri Welas memiliki masalah rumah tangga dengan mantan suaminya, beberapa waktu lalu.

“Saya satu syuting, satu apa pun, apa saja urusanku, aku cerita sama Mpok Alpa,” kata Asri Welas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun, Asri menyebut Mpok Alpa tidak pernah membagikan cerita tentang masalah atau sakit yang dialaminya.

Dia menjelaskan, selama syuting dengannya, Mpok Alpa selalu tampak energik meski harus berpanas-panasan di pasar.

"Kami tuh syuting pasar ke pasar, keluar panas gitu ya. Kadang-kadang aku aja kepanasan, tetapi dia enggak pernah ngeluh,” tuturnya.

Pemain film Mungkin Kita Perlu Waktu tersebut mengaku baru mengetahui Mpok Alpa menderita kanker setelah dikabarkan meninggal.