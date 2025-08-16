Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Asri Welas Kagumi Sosok Mendiang Mpok Alpa, Kerap Curhat Soal Masalah Hidup

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 23:49 WIB
Asri Welas Kagumi Sosok Mendiang Mpok Alpa, Kerap Curhat Soal Masalah Hidup - JPNN.COM
Mpok Alpa bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Asri Welas menjadi salah satu rekan seprofesi yang merasa sangat kehilangan mendiang Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Asri Welas mengungkapkan selama ini Mpok Alpa selalu menjadi pendengar setia berbagai problematika kehidupannya.

Salah satunya ketika Asri Welas memiliki masalah rumah tangga dengan mantan suaminya, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

“Saya satu syuting, satu apa pun, apa saja urusanku, aku cerita sama Mpok Alpa,” kata Asri Welas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun, Asri menyebut Mpok Alpa tidak pernah membagikan cerita tentang masalah atau sakit yang dialaminya.

Dia menjelaskan, selama syuting dengannya, Mpok Alpa selalu tampak energik meski harus berpanas-panasan di pasar.

Baca Juga:

"Kami tuh syuting pasar ke pasar, keluar panas gitu ya. Kadang-kadang aku aja kepanasan, tetapi dia enggak pernah ngeluh,” tuturnya.

Pemain film Mungkin Kita Perlu Waktu tersebut mengaku baru mengetahui Mpok Alpa menderita kanker setelah dikabarkan meninggal.

Selebritas Asri Welas mengagumi sosok mendiang Mpok Alpa, kerap curhat soal masalah hidup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asri Welas  Mpok Alpa  mpok atik meninggal  Artis Meninggal 
BERITA ASRI WELAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp