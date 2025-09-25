Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Asrilia Kumpulkan Rp 85 Juta Lewat Konser Amal untuk Pejuang Kanker

Kamis, 25 September 2025 – 22:46 WIB
Asrilia Kumpulkan Rp 85 Juta Lewat Konser Amal untuk Pejuang Kanker - JPNN.COM
Asrilia menyerahkan donasi Rp 85 juta untuk membantu pengobatan Ervitha, pejuang kanker payudara. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus Ketua Umum Ikatan Perempuan Indonesia Peduli (IPIP), Asrilia, sukses menggelar konser amal bertajuk “Konser Cinta untuk Ervitha” di Bajawa Flores Kemang, baru-baru ini,

Acara ini digelar untuk mendukung pengobatan Ervitha, pejuang muda yang tengah berjuang melawan kanker payudara stadium 4.

Dalam konser penuh kehangatan tersebut, Asrilia tak hanya memimpin jalannya acara, tetapi juga menyumbangkan suaranya.

Baca Juga:

Penampilannya yang menyentuh hati berhasil memukau para penonton dengan lagu-lagu penuh makna.

Acara amal ini turut dimeriahkan oleh Foco Band, grup musik beranggotakan anak-anak berbakat istimewa yang merupakan hasil binaan Ahmad Dhani. Penampilan mereka menambah semarak sekaligus menyebarkan energi positif di panggung.

Berkat dukungan berbagai pihak, konser ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 85 juta. Sumbangan tersebut datang dari donatur individu seperti Ning2, Yuk2, dan Sis2, serta dukungan besar dari donatur utama BHS, CakYebe, PT. SIIP, PT. BUN, PT. NRB, dan Wakul Mas.

Baca Juga:

“Kami sangat terharu dengan semangat dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, baik para musisi, donatur, maupun penonton yang hadir malam ini,” ujar Asrilia.

Dia menambahkan, donasi ini bukan sekadar uang, melainkan wujud cinta dan harapan agar Ervitha tetap kuat melanjutkan perjuangannya.

Asrilia sukses gelar konser amal dan kumpulkan Rp 85 juta untuk pengobatan Ervitha, pejuang kanker payudara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asrilia  konser amal  pejuang kanker  Ahmad Dhani 
BERITA ASRILIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp