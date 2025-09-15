Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Asrilia Kurniati Beri Klarifikasi Soal Foto dengan Ahmad Sahroni

Senin, 15 September 2025 – 21:21 WIB
Asrilia Kurniati Beri Klarifikasi Soal Foto dengan Ahmad Sahroni - JPNN.COM
Asrilia Kurniati dan Ahmad Sahroni. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus selebritas, Asrilia Kurniati memberi klarifikasi soal foto dirinya dan Ahmad Sahroni yang beredar di media sosial.

Dia mengatakan bahwa foto tersebut diambil di salah satu restoran sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan baru-baru ini.

Dalam foto itu, Asrilia Kurniati yang tengah berdiri terlihat berbincang dengan Ahmad Sahroni.

Baca Juga:

Menurutnya, pertemuan dirinya dan Ahmad Sahroni hanya sebatas mengobrol sebagai sahabat.

"Kebetulan ketemu di sini, saling bertukar kabar dan cerita. Dan sudah lama kami enggak ketemuan," kata Asrilia Kurniati.

Selain itu, Asrilia Kurniati menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan Ahmad Sahroni.

Baca Juga:

Hal tersebut disampaikannya untuk membantah rumor yang beredar di media sosial.

"Kami enggak ada apa-apa kok. Enggak ada yang istimewa kok," jelas pelantun Terima Kasih Cinta itu.

Penyanyi sekaligus selebritas, Asrilia Kurniati memberi klarifikasi soal foto dirinya dan Ahmad Sahroni yang beredar di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asrilia Kurniati  Ahmad Sahroni  Asrilia Kurniati dan Ahmad Sahroni  Foto Asrilia Kurniati 
BERITA ASRILIA KURNIATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp