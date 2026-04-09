JPNN.com - Entertainment - Musik

Assia Keva Mencoba Kembali ke Akar

Kamis, 09 April 2026 – 09:09 WIB
Assia Keva, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Bali. Foto: Instagram/assiakeva

jpnn.com, BALI - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Assia Keva, kembali menghadirkan karya terbaru bagi pendengar.

Dia sebelumnya merilis album mini yang berjudul 'Forevermore' pada Oktober 2025 lalu.

Kini pada 2026, Assia Keva menyuguhkan 3 lagu dari album tersebut dalam format live piano.

Lagu Baby July, Can We Be Friends Again?, dan Looking for Love in Wrong Places dirilis ulang dan dikemas sebagai satu entitas album mini baru bertajuk 'Forevermore, But It’s Just Me And Piano'.

Ketiga lagu tersebut dibawakan Assia Keva bersama Kevin Suwandhi dan direkam secara live di DeBeat Music Studio, Bali, dengan pendekatan sederhana yang menonjolkan vokal dan piano.

Assia Keva menjelaskan bahwa keinginannya menghadirkan Baby July, Can We Be Friends Again?, dan Looking for Love in Wrong Places dalam format minimalis berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan emosi lagu secara lebih dekat.

“Aku besar dengan bernyanyi secara akustik, jadi membuat versi piano ini adalah pilihan yang sangat personal buatku. Ini semacam caraku kembali ke akar, ke cara bernyanyi yang paling aku cintai di dunia ini,” ungkap Assia Keva.

Penyanyi asal Bali itu berharap pendengar juga bisa merasakan cinta tersebut dalam 'Forevermore, But It’s Just Me And Piano'.

