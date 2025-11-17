Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Astaga, 27 Warga Diduga Masih Tertimbun Longsor di Banjarnegara

Senin, 17 November 2025 – 11:20 WIB
Tim SAR membuka jalur di lokasi tanah longsor Banjarnegara. Foto: BNPB

jpnn.com - Bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa dan kerusakan rumah warga terjadi wilayah di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu (15/11), pukul 16.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran pers menyebut sejumlah warga masih diperkirakan tertimbun material longsor.

Perkembangan informasi Pusat Pengendalian Operasi BNPB, hingga Senin (17/11), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara memperkirakan 27 warga masih tertimbun.

"Tim pencarian dan pertolongan (SAR) masih melakukan operasi penyelamatan di lokasi terdampak," kata Abdul, Senin (17/11/2025).

Selain operasi SAR, personel gabungan telah berhasil mengevakuasi 34 orang dari kawasan hutan di sekitar longsoran.

Lokasi terdampak tanah longsor berada di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara.

Korban jiwa tercatat warga meninggal dunia 2 jiwa, luka-luka 2 jiwa dan mengungsi 823 jiwa.

Warga yang mengalami luka-luka telah dirujuk ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum, sedangkan petugas BPBD setempat masih terus mendata warga yang melakukan pengungsian.

BNPB melaporkan 27 warga diperkirakan masih tertimbun tanah longor di Banjarnegara. Dua orang ditemukan meninggal dunia dan 823 orang mengungsi.

TAGS   Longsor  Banjarnegara  longsor Banjarnegara  tertimbun  BNPB  Tanah Longsor  meninggal dunia  bencana longsor 
