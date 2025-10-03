Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Astaga! Begini Kalau Pecco Kebelet ke Toilet di Sirkuit Mandalika

Jumat, 03 Oktober 2025 – 07:23 WIB
Astaga! Begini Kalau Pecco Kebelet ke Toilet di Sirkuit Mandalika - JPNN.COM
Pecco Bagnaia. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Juara MotoGP Indonesia 2023 Francesco Bagnaia menunjukkan kenakalannya di Sirkuit Mandalika.

Pecco -panggilan Bagnaia, sepertinya kebelet pengin ke toilet.

Mungkin saat itu toilet terdekat cuma yang punya wanita.

Baca Juga:

Entah karena tak tahan atau hanya pengin iseng, Pecco sengaja mengganti petunjuk toilet wanita menjadi milik pria. (Lihat/Klik IG di bawah)

Baca Juga:

Pecco lalu masuk dan ternyata ada isinya.

"I'm not allowed," tutur Pecco setelah membuka pintu toilet, melihat isinya, dan dengan segera menutup lagi.

Juara MotoGP Indonesia 2023 Pecco Bagnaia ternyata nakal juga. Lihat ulahnya di Sirkuit Mandalika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pecco  Sirkuit Mandalika  Mandalika  MotoGP Indonesia  motogp indonesia 2025  Francesco Bagnaia 
BERITA PECCO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp